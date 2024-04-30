على البحر.. حفل زفاف مخرجة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت المخرجة الأردنية تيما الشوملي بزفافها على ضفاف البحر الميت في الأردن وسط أجواء رومانسية بحضور عدد من بطلات عمل مسلسلها "مدرسة الروابي للبنات" في أجواء رومانسية.

ورقصت بطلات المسلسل احتفالًا بزواج مخرجة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، ونشرت "تيما" صورًا من كواليس حفل الزفاف عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وحازت على اعجاب وتهنئة متابعيها.

وحقق مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الذي عرض لأول مرة عام 2021 نجاحًا كبيرًا، ليتم إنتاج جزء ثان من المسلسل عرض مطلع العام الجاري وسط مشاركة عدد من الوجوه الشابة وهن نور طاهر، ركين سعد، دينا رعد، سميرة الأسير، ريم سعادة.

تيما الشوملي هي ممثلة وكاتبة ومنتجة أردنية، من مواليد العاصمة عمان في 7 مارس 1985 وهي ابنة الفنان الأردني فؤاد الشوملي، التحقت بكلية إدارة الأعمال بكالوريوس علوم مالية ومصرفية، درست الماجستير في الفنون السينمائية بعد تأسيس معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية وتخرجت بشهادة ماجستير تخصص إنتاج وكتابة، قامت بإنتاج مسلسل "زين" وعرض على قناة "Mbc"، كما شاركت بالتمثيل والإخراج والكتابة في مسلسل مدرسة الروابي للبنات.

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