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موعد عرض مسلسل "دواعي سفر" لـ أمير عيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت منصة "WATCH IT" الرقمية عن موعد عرض مسلسل "دواعي سفر" بطولة الفنان أمير عيد، ومن المقرر عرضه ابتداء من يوم 15 مايو المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة "WATCH IT" بوستر المسلسل من خلال الحساب الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "مسلسل "دواعي سفر" يعرض ابتداء من 15 مايو".

مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.

وتدور أحداثه حول إبراهيم الذي يعيش في عالم خيالي من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته ويساعده في ذلك جاره الشاب علي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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