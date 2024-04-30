تعرف على دور عرض فيلم "السرب" في جميع سينمات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الشركة المنتجة عن دور عرض فيلم السرب في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات الجمهورية.

ونشرت الشركة المنتجة أسماء دور عرض فيلم السرب من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "دور عرض فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع محافظات مصر".

فيلم السرب، بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، شريف منير، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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