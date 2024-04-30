أصالة تدعم محمد عبده: اسم يفتخر فيه تاريخ الفن العربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت النجمة أصالة رسالة شديدة الرقة إلى الفنان محمد عبده، بعد الإعلان عن توقف كل حفلاته الفنية في الفترة المقبلة، وأكدت أصالة أن فنان العرب شمسه لا تغيب وإبداعه خالد في الوجدان، مهما تقدم به العمر.

أصالة نشرت رسالتها عبر حسابها بموقع X قائلةً: محمد عبده اسم يفتخر فيه تاريخ الفن العربي، هو سيّد الغناء والاحترام والشغف الموصول والطموح الّذي يولد ويكبر كل طلعة شمس ونوره لا يغيب، هو المحفور في وجداننا والأغلى على قلوبنا، هو الّذي جعل حياتنا ألطف وأوجاعنا أخف”.

تابعت أصالة قائلةً: “هو غالي الأثمان وشبيه الريح ويبقى فوق هام السحب وهو الأهم، هو الأقيم والأندر ونحن نعلم قيمتك ونقدّرك يا أبو نوره، شبابك لا يشيب تكبر في قلوبنا ولكنك لا تكبر وإن تعبت الأيام أنت لا تتعب صوتك يعيدنا لبدايات الشعور وللجمال فيك نعود فكيف لك أن تذهب وأنت موجود”.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، من خلال بيان رسمي لها عن تأجيل كافة الأنشطة الفنية والتي كان من المفترض أن يقوم بها الفنان محمد عبده خلال الفترة القادمة، وذلك لحين إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار بهدف الحفاظ على سلامة وصحة فنان العرب محمد عبده، خاصةً وأن الأخير تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية.

كما أشار البيان الصادر من روتانا، إلى أن فنان العرب محمد عبده سيتفرغ خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ أعماله الخاصة، المتمثلة في تسجيل أغنيات جديدة فقط، حرصاً منه على إرضاء جمهوره الذي ينتظر منه كل ماهو جديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة “روتانا” على إنستغرام صورة لفنان العرب محمد عبده مرفقاً بها بيان جاء كالتالي: “تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية بأنه وبالاتفاق مابين روتانا والفنان سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعاً، وهذا القرار هو حفاظاً وتقديراً وحرصاً على سلامة فناننا الحبيب”.

وأضاف البيان: “وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ أغانٍ جديدة بحاجة إلى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها، ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة وتواجد مع عائلته وأهله وإعطائهم وقتاً أكثر”.

واختتم البيان: “والفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريباً ولن يتأخر عنهم أبداً لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره”.

يذكر أن الفنان محمد عبده، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية أدت إلى إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته في البحرين يوم 19 من أبريل. وأعلن وقتها الحساب الرسمي لـ “روتانا لايف” عبر “إنستغرام”، من خلال بيان رسمي، عن إلغاء حفل الفنان محمد عبده، والفنان خالد الشيخ في البحرين، وذلك بسبب ظروف صحية للفنان محمد عبده، وجاء البيان الذي تم نشره كالتالي: “نحيط بكم علماً بأنه قد تم إلغاء حفل الفنان محمد عبده، وخالد الشيخ، الذي كان من المفترض إقامته في يوم الجمعة 19 من إبريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، ونعتذر عن أي إزعاج أو خيبة أمل قد يسببه لكم هذا الخبر، ونقدر دعمكم المستمر. ويمكن لحاملي التذاكر طلب استرجاع المبلغ كاملاً أو استخدامه بوصفه رصيداً لشراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ 31 من ديسمبر 2024”.

وحرص صالح الشادي، الذي يُعد من بين الأصدقاء المقربين لفنان العرب محمد عبده؛ على طمأنة الجمهور على حالته الصحية والكشف عن تفاصيل الوعكة التي مر بها النجم السعودي، حيث نشر صورة عبر حسابه على منصة “إكس” تجمعه بالفنان محمد عبده، تعود إلى لقاءٍ سابقٍ بينهما على متن الطائرة، معلقاً: “الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية”. وأضاف: “وصلني صوته مطمئناً جمهوره ومحبيه الآن، وهو يعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة، نسأل الله أن يتقبل، وأن يتمم عليه الشفاء، وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال”.