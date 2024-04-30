الصور الأولى من كواليس "Megalopolis" استعدادًا لعرضه في كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم الخيال العلمي المرتقب "Megalopolis" عن صور من كواليس الفيلم استعدادًا لعرضه العالمي الأول ضمن مشاركته بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام.

ونشر موقع "فانيتي فير" صور من الكواليس عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وظهر خلالها بطلي الفيلم آدم درايفر وناتالي إيمانويل، وتدور أحداث الفيلم حول مهندس يعيد إعمار مدينة نيويورك الأمريكية وتحويلها لمدينة "يوتوبيا" الفاضلة بعد حدث كارثي ما، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع النجوم وهم أودري بلازا، شيا لابوف، داستين هوفمان، جيسون شوارتزمان، ويمثل الفيلم عودة المخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا للأضواء بعد غياب سنوات.

ونشر "كوبولا" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" مؤخرًا ظهر خلاله وهو يقود أوركسترا الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلمه الجديد في المجر وعلق: "ذهبت مؤخرًا إلى بودابست لتسجيل الموسيقى التصويرية لفيلم ميجالوبوليس، أنا ممتن للغاية للتعاون الموسيقى والصداقة التي تجمعني بأوركسترا المجر وأردت أن أعبر عن هذا الامتنان وأنا أقودهم في آخر أيام تسجيل الموسيقى التصويرية من خلال عزف النشيد الوطني للمجر".

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام يقام في الفترة من 15- 24 مايو المقبل.

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