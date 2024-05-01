نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية وأزمتها الأخيرة (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - ​كشفت الفنانة نجوى فؤاد، أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة ونقلت على إثرها إلى المستشفى، موضحة أنها أجرت جراحة في ظهرها مؤخرًا، وكانت تخضع للعلاج الطبيعي مؤخرًا، لكنها فجأة سقطت مغشيًا عليها.

وأوضحت: «وقعت على الأرض من 5 أيام فجأة، لا حس ولا نفس ولا أي حاجة، قطعت النفس خالص، كان الفجر، جابوا حد من الصيدلية يقيس الضغط كان 70/45، هبوط جامد جدًا».

وأضافت مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، أنه على إثر ذلك طلبت سكرتيرتها الخاصة الإسعاف، ونقلت إلى مستشفى مصر الدولى.

وتابعت «فؤاد»: «قعدت يومين في علاج تام وربنا منّ على بالشفاء وبقيت كويسة، وبقيت نفس تاني،وبتكلم وأشوف الناس».

وعن صعوبة إصابة الراقصات بمشكلات الظهر، بسبب لياقتهن البدنية المكتسبة خلال العمل بالرقص لسنوات طويلة، أشارت نجوى فؤاد إلى أنها لا تعمل بالرقص منذ 17 سنة، مكتفية بالتمثيل فقط، متابعة: «وبالتالي العضلات والعظام بتضعف، فحصل عندي ضعف في كل الغضاريف من القطنية إلى الآخر».