باسم سمرة مع أحمد السقا من كواليس "العتاولة": "كلها إشاعات.. نصار وعيسى أخوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

مازح الفنان باسم سمرة، الفنان أحمد السقا ونشر صورة جمعتهما سويًا من كواليس مسلسل "العتاولة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وعلق باسم سمرة على صورته مع "السقا": "كلها إشاعات نصار وعيسى أخوات"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه وجمهوره وعلقوا: "يلا بينا باي من غير سلام، نحبكم برشا، بحبك يا عيسى، نصار وعيسى إيد واحدة ربنا يديمها عليكم صحبة لأن الصاحب الجدع رزق".

وحقق مسلسل "العتاولة" نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنانة مي كساب، الفنانة هدى الإتربي، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان محمد نجاتي، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان صلاح عبدالله، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وكشف فريق عمل الفيلم مؤخرًا عن إنتاج جزء ثان من العمل يعرض في موسم رمضان 2025.

يذكر أن الفنان باسم سمرة يشارك بفيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد عادل إمام، للمخرج الكبير شريف عرفة والمقرر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

اقرأ أيضا:

"شهر زي العسل" يدخل تريند "جوجل" ومحامي يطارده ببلاغ للنيابة العامة

ندى الكامل تعلن خبر انفصالها من فنان شاب