بعد مرور 13 عاماً على زواجهما.. إليكم أجمل إطلالات الأمير ويليام وكيت ميدلتون

ميرنا وليد - بيروت - تعرف كيت ميدلتون بأناقتها وجمالها، إلا أنها منذ زواجها من الأمير ويليام، تحرص دائما على الظهور إلى جانب زوجها بإطلالات بغاية الأناقة للحفاظ على صورتها الملكية الراقية.



وتخطف كيت ميدلتون الأنظار دائماً بإطلاتها، خاصة حين يكون الأمير ويليام إلى جانبها، لذلك أصبح هذا الثنائي أيقونة عند البعض من حيث الأناقة والتناسق والانسجام.

وكانت كيت ميدلتون قد تألق بإطلالاتها الرائعة خلال المناسبات العامة، وخطفت الأنظار من حيث الأزياء والمكياج وتسريحات الشعر.

إليكم أبرز إطلالات كيت ميدلتون مع الأمير ويليام في المناسبات العامة.

