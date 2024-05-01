خاص بالفيديو- جنات بين السعادة في الحب أم في المال؟..وهذه نصيحة فادي حداد لها

ميرنا وليد - بيروت - تحظى الفنانة المغربية جنات بمحبة كبيرة في المغرب والعالم العربي، نذكر من أعمالها: "حبيبي على نياته، اللي بيني وبينك، حب امتلاك، حب جامد"، كما انها قد كُرّمت في العديد من المهرجانات.



جنات صوّرت أغنية جديدة بعنوان "بنعيش مع ناس" في لبنان بتوقيع المخرج فادي حداد، موقع "الفن" تواجد في كواليس التصوير وأجرينا لقاء مع جنات تحدثنا فيه عن الأغنية، كما ايضا أجرينا لقاء مع فادي حداد تحدثنا فيه عن الكليب وغيرها من المواضيع.

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