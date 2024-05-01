ميرنا وليد - بيروت - تحظى الفنانة المغربية جنات بمحبة كبيرة في المغرب والعالم العربي، نذكر من أعمالها: "حبيبي على نياته، اللي بيني وبينك، حب امتلاك، حب جامد"، كما انها قد كُرّمت في العديد من المهرجانات.
جنات صوّرت أغنية جديدة بعنوان "بنعيش مع ناس" في لبنان بتوقيع المخرج فادي حداد، موقع "الفن" تواجد في كواليس التصوير وأجرينا لقاء مع جنات تحدثنا فيه عن الأغنية، كما ايضا أجرينا لقاء مع فادي حداد تحدثنا فيه عن الكليب وغيرها من المواضيع.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جنات بين السعادة في الحب أم في المال؟..وهذه نصيحة فادي حداد لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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