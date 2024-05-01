ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثلة السورية الشابة نايا الأندلس، إبنة الممثلة السورية وفاؤ موصللي، التي خطفت الأنظار بجمال وجهها ونعومته، وقربها من الجمهور.

إليكم أجمل إطلالات نايا التي أبرزت جمال قوامها، وحسن تنسيقها لملابسها.

وكانت مايا قد علقت على منشور جمعها بولدتها معبرة عن حبها الكبير لها، وكتبت: "أنا عندي أحلى ماما بالدنية الله يخليلي ياكي يا قمري" مع رموز قلب وقمر.

نايا تعمل في مجال الهندسة اضافة الى انها قدمت برامج ودخلت مجال التمثيل وتعيش في دبي وتمتلك قاعدة متابعين تصل الى حوالي 150 ألف.

كانت هذه تفاصيل خبر نايا إبنة وفاء موصللي ممثلة جميلة وناعمة للغاية.. إليكم أجمل إطلالاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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