فن ومشاهير

وزيرة الثقافة في زيارة لبيت العود العربي بأبو ظبي لتعزيز التعاون

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ياسر رشاد - القاهرة - قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بزيارة بيت العود العربي في أبو ظبي، بهدف تعزيز التعاون، خاصة في مجال الموسيقى العربية، ودعم الموسيقيين الشباب.

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وخلال الزيارة، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، بالفنان الكبير نصير شمة، مؤسس بيت العود العربي، حيث ناقش الجانبان تكثيف التعاون بين بيوت العود التي أسسها الفنان نصير شمة، بعدد من الدول العربية، والتي كانت انطلاقتها ببيت العود العربي في القاهرة.

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كما قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، بجولة تفقدية بأقسام بيت العود، وشاهدت عن كثب مختلف الأنشطة التي يقوم بها البيت لدعم فن العزف على العود، ومنها ورش العمل التي يقدمها بيت العود  للشباب، لتعليمهم كيفية العزف على العود، والحفلات الموسيقية التي يستضيفها بيت العود، وجهود توثيق فن العزف على العود وتطوير الآلة.

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وأكدت وزيرة الثقافة أهمية دور بيت العود في دعم الشباب وتشجيعهم على تعلم الموسيقى العربية، وأشادت بالجهود التي يبذلها الفنان نصير شمه في هذا المجال.

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الجدير بالذكر أن بيت العود العربي هو مؤسسة ثقافية غير ربحية، تأسست في القاهرة، بهدف الحفاظ على تراث الموسيقى العربية ونشره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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