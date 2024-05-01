لايف ستايلز ستويوز ورامي صبري في تحالف فني.. “انتظرونا بـ هيتات”

بيروت - سلوى ياسين - خاص بتجــرد: يجتمع النجم المصري رامي صبري برئيس مجلسة إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، رجل الأعمال فهد الزاهد في دبي منتصف الشهر القادم بعد انتهاء كل منهما من اشغالاته الحالية حيث يغادر فهد الزاهد مدينة كان الفرنسية في الأيام المقبلة إلى مدينة جدة لانهاء أعماله التجارية.

وأشار مصدر خاص بموقع “بتجـرد” إلى أن فهد الزاهد ورامي صبري سيلتقيان لبحث أعمال فنية مشتركة، قائلاً: “انتظرونا بـ هيتات قريباً”.

وأضاف المصدر أن باكورة تعاون رامي صبري مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ستكون أغنية بعنوان “مليش غيرك”، من كلمات

محمد حسن معوض، وألحان عمرو صفاء وتوزيع محمد عبدالودود.