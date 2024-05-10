بالصور- من أرض العلا.. درة التونسية تستعرض أناقتها المميزة و سعر خيالي لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة درة التونسية بأخر إطلالة لها من العلا في المملكة العربية السعودية، وخطفت الأنظار بأناقتها وأنوثتها، وظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان متوسط الطول باللون الأسود سترابليس من دون أكمام زين على طوله بالأزرار الذهبية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً خفيفاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت درة بيدها حقيبة من دار أزياء HERMES، يصل سعرها إلى 21,050 يورو.

وكانت شاركت درة التونسية مجموعة صور لها خلال تواجدها في تونس مرتدية فستاناً جميلاً جداً باللون الاصفر المميز ويتميز بكمين مفتوحين على الجانبين بالإضافة إلى حزام ذهبي اللون لتحديد الخصر، من تصميم العلامة التجارية الشهيرة إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi، ويصل سعره إلى 125 ألف جنيه مصري اي حوالي 2571 دولار أميركي.

واعتمدت مع الاطلالة تسريحة شعر لافتة بسيطة وهي عبار عن رفعة كما اعتمدت عل مكياج ناعماَ جداً واكسسوارات ذهبية عبارة عن قرطين صغيرين وبعض الخواتم واسوارة ناعمة. وتفاعل الجمهور مع الاطلالة وتغزلوا بها.

