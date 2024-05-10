محمد الشرنوبي يثير الجدل بتهنئته لـ لينا الطهطاوي بزفافها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار الفنان محمد الشرنوبي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهنئته للمذيعة لينا الطهطاوي بحفل زفافها على البلوجر محمد فرج الذي أقيم مساء أمس الخميس.

وظهر "الشرنوبي" في الفيديو وهو يمازح العروس ويهنئها على زفافها أمام عريسها، بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة.

وعقب تواجد محمد الشرنوبي بحفل زفاف لينا الطهطاوي، قام بمصافحة العريس ثم مصافحة العروس، وتوجه للفنانة فرح الزاهد وصافحها.

واحتفلت لينا الطهطاوي بزفافها على البلوجر محمد فرج بحضور الأهل والأقارب وعدد من الأصدقاء بالوسط الفني وخارجه.

وكان محمد فرج قد انفصل عن زوجته نوران نصر بعد زواج دام سنتين.

كما تداولت شائعات خلال الفترة الماضية حول زواج المطرب عزيز مرقة من المذيعة لينا الطهطاوي.

ورد "مرقة" وقتها على هذه الشائعات، قائلا: "أنا ببقى مستغرب أوي الناس اللي على السوشيال ميديا ازاي بيبقوا حاسين أنهم فاهمين القصة كلها، من حاجتين شافوها على السوشيال ميديا".

وأضاف: "بس أنا ولينا كنا عارفين أننا عايزين نشتغل مع بعض أول ما اتعرفنا في ذا بلايند ديت، بعدها قعدنا نتكلم، ومش مصدق أننا أخيرا عملنا الكليب، وكان طبيعي يكون فيه مشهد أننا متجوزين، وأول مرة أشوف لينا كان في البرنامج".

يذكر أن، لينا الطهطاوي مذيعة برنامج "كلاكيت" على محطة "نجوم إف إم"، وشاركت عزيز مرقة في كليب "مجنناني" الذي طرحه في وقت سابق على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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