لطفي لبيب يكشف حقيقة إصابته بشلل نصفي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان لطفي لبيب على طمأنة جمهوره علي حالته الصحية بعد انتشار أخبار عن إصابته بشلل نصفي.

وقال لطفي لبيب في تصريحات صحفية إن كل ما يقال عنه لا أساس له من الصحة، وأنه بخير وصحته جيدة.

لطفي لبيب

وأكد لطفي لبيب أنه بدأ استعداداته لتصوير أعمال جديدة يشارك فيها منها فيلم "محو أمية" وفيلم "نور الريس" مع مصطفى كامل.

يذكر أن آخر ظهور للطفي لبيب كان خلال حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، حيث تم تكريمه ومنحه جائزة خاصة عن مشاركته في فيلم "وش في وش"، الذي شارك ضمن فعاليات المهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال.

آخر أعمال لطفي لبيب

يشار إلى أن آخر أعمال لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي".

فيلم "أنا وابن خالتي" تدوره أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات ولكل منهما مغامرة فى حياته.

فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادي مهنا، وعلي لوكا، وإنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وتليفزيونيا كان مسلسل "تل الراهب" بطولة محمد رياض وأيتن عامر وأحمد فؤاد سليم وأحمد عبد الله وميرهان حسين ومي القاضي ووليد فواز ومن تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

وكان احتفل الفنان لطفي لبيب بعيد القيامة المجيد، فى الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مصر الجديدة.

إلهام شاهين ولطفي لبيب

ونشرت إلهام شاهين عددا من الصور برفقته أثناء تواجدها بالكنيسة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت معلقة: “احتفلت مع أصدقائى الأعزاء بالكنيسة الإنجيلية .. بعيد القيامة المجيد .. بحضور الأب د. أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية.. و القس يوسف حلمى رئيس الكنيسه الإنجيليه بمصر الجديده”.

إلهام شاهين ولطفي لبيب

وأضافت إلهام شاهين “حضر الاحتفالية عدد كبير من المسئولين .. من الوزراء منهم وزير المجالس النيابيه و وزيرة التضامن و وزير التنميه المحليه .. و عدد من السفراء الأجانب .. كما حضر السيد محافظ القاهرة و محافظ القليوبية و محافظ دمياط .. و عدد من نواب البرلمان .. و قيادات من القضاء و الجيش و الشرطه .. و إعلاميين و فنانين .. كانت إحتفاليه رائعة”.

إلهام شاهين ولطفي لبيب

واختتمت إلهام شاهين، “عيد قيامة مجيد على كل المسيحيين فى كل مكان فى العالم .. و كل عام و مصر كلها بخير .. تجمعنا الأخوة و المحبة و السلام .. و أتمنى من كل قلبى أن نحتفل العيد القادم بالقدس الشريف .. بعد عودته للشعب الفلسطيني المناضل .. قلوبنا معهم .. و ربنا ينصرهم بإذن الله”.