بالفيديو.. كواليس تدريب تامر حسني لـ بسمة بوسيل على غناء "البدايات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان تامر حسني على التواجد مع الفنانة بسمة بوسيل داخل الاستوديو، أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة "البدايات".

ونشر حساب برنامج "عرب وود" على موقع "انستجرام" مقطع فيديو لتامر حسني أثناء تدريب بسمة بوسيل على الغناء.

طرحت الفنانة بسمة بوسيل أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل بشكل رسمي في شهر أبريل 2023، إلا أن تامر يحرص دائمًا على التواجد بالعديد من المناسبات الاجتماعية التي تجمع طليقته وأولاده تاليا وأمايا وادم، ويقوم بنشر صور ومقاطع الفيديوهات من هذه المناسبات وسط سعادة أولاده بحضوره، وأكد "تامر" بعد الانفصال أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لطليقته "بسمة" على الرغم من الانفصال

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