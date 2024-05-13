باسم سمرة يشكف عن موقف طريف تعرّض له بسبب التدخين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان باسم سمرة عن موقف طريف تعرض له أثناء إقامته في أحد فنادق السويد خلال حضوره مهرجان “مالمو” للسينما العربية بسبب اعتياده على تدخين السجائر، رغم رغبته الشديدة في الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وحكى باسم تفاصيل ما جرى في لقائه ضمن برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدّمه المذيعة إنجي علي عبر أثير إذاعة “نجوم إف إم”، فقال إنه كان يرغب في الإقلاع عن التدخين، ودائماً يلوم نفسه على الاستمرار في هذه العادة السيئة، حيث كان متواجداً من أجل حضور مهرجان “مالمو” للسينما العربية الذي يُقام بشكل سنوي، وأنه كان يدخّن السجائر في غرفته ليلاً، وبعد خدمة تنظيف الغرف في اليوم التالي، كان العاملون يتركون له ورقة عليها بعض الكلمات، فاعتقد أنها كلمات ترحيب به في السويد، واحتفظ بالورقة التي كان يجدها يومياً في غرفته، ليكتشف عند مغادرته الفندق أن الورقة هي غرامة ملزم بدفعها بسبب التدخين داخل غرفة الفندق، ولم تسمح له الإدارة بالمغادرة قبل دفع الغرامة، وهو ما جعله يعلّق ضاحكاً على الأمر: “لن أذهب إلى المهرجان مرة أخرى”.

يُشار إلى أن باسم سمرة كان قد أكد أنه اعتاد على التدخين حين التحق بالخدمة العسكرية، ومنذ ذلك الوقت لم يستطع الإقلاع عنه، لكنه ينوي بشكل جاد التوقف عن التدخين.