ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها في شوارع لندن.

وظهرت روان بن حسين في الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت معطفاً طويلاً مصنوعاً من الفرو، يكشف عن رجليها، جاء باللونين الأسود والأبيض، يتميز بأنه محدّد بخطوط من الساتان باللون الأسود، ومحدد الخصر بحزام باللون نفسه، وجاء بتفصيل الجيبين على جهتي المعطف.

المعطف من تصميم "Karen Millen" يبلغ سعره 514$، كما إرتدت روان جوارب طويلة باللون الأسود، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون نفسه.

من الناحية الجمالية، اختارت روان تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلا على كفيها بطريقة ملساء، وطبقت مكياجا ناعما أربز ملامح وجهها.



كانت هذه تفاصيل خبر روان بن حسين تتألق بإطلالة أنيقة خلال تجولها بشوارع لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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