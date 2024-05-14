"الفصل الثاني".. التفاصيل الكاملة لفيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي 77

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، الليلة، وتستمر حتى 25 من مايو الجاري، في مدينة كان الفرنسية، ويشهد حضور مجموعة ذهبية من نجوم الفن والترفيه حول العالم.

تقام فعاليات مهرجان كان السينمائي 2024 بقصر المهرجانات في شارع لاكروازيت على سواحل خليج كان في فرنسا، ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية.

ومن المقرر أن تمنح اللجنة جائزة السعفة الذهبية لأحد الأفلام الـ 22 المشاركة في المسابقة الرسمية، وذلك بعد فيلم "Anatomy of a Fall" لجاستين تريت، الذي قدمته لجنة روبن أوستلوند في دورة عام 2023.

الفيلم من بطولة: ليا سيدو وفينسان ليندون ولوي جاريل ورافايل كينار، وتدور أحداثه حول “فلورانس” التي تقوم بتقديم حبيبها لوالدها، لكن حبها من طرف واحد، فكيف ستتصرف ناحيته وهل ستكتمل تلك القصة المؤلمة؟

"الفصل الثاني" هو الفيلم الطويل الرابع عشر للمخرج كوينتن دوبيو، صاحب السينما الخاصة التي تقوم على كوميديا عبثية يظهر فيها الممثلون بصورة مختلفة عن المعتاد. دوبيو يقوم أيضًا بتأليف وتصوير أفلامه مما يجعله فنان شامل من طراز خاص.

زمن الفيلم لا يتجاوز 76 دقيقة، وهو ما يجعله اختيارًا مثاليًا للعرض بعد حفل الافتتاح الذي ستقدم فقراته الممثلة الفرنسية كامي كوتان.

كشف مهرجان كان السينمائي، في بيانٍ رسمي، عن أسماء الأفلام التى تم اختيارها في دورته القادمة 77، وتمت مناقشتها في مؤتمر صحفي. برئاسة كل من من تييري فريمو، وإيريس كنوبلوخ، على أن تقام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائى الدولى خلال الفترة بين 14 و25 مايو المقبل.

سيتسلم المخرج والكاتب والمنتج الأسطوري جورج لوكاس جائزة (Palme d'Or) الشرفية خلال ختام للدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، وصرح لوكاس عن تكريمه من قبل المهرجان: "مهرجان كان السينمائي دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي، كنت قد فوجئت عندما تم اختيار فيلمي الأول، THX-1138، ليتم عرضه ضمن برنامج جديد للمخرجين المبتدئين الذى يُدعى (الأسبوع الإخراجي)، ومنذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في العديد من المناسبات بصفتي كاتبًا، ومخرجًا، ومنتجًا، وأشعر بالفخر الحقيقي لهذا التقدير الخاص الذي يعني الكثير لي".