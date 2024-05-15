شاهد ردة فعل الفنان حسين العلي لحظة تفاجئه بسقوط آلة العود على الأرض

تم توثيق لحظة تفاجئ الفنان حسين العلي بسقوط “آلة العود” على الأرض، وتم تسجيل ردة فعله في مقطع فيديو.

وأظهر الفيديو العلي وهو يشارك في لقاء برنامج “وينك” على قناة روتانا خليجية، وخلاله سقطت “آلة العود” على الأرض بسبب الهواء. أظهر العلي تأثره ووضع يديه على أذنيه.

وعبّر العلي عن مشاعره، قائلاً: “عندما سقط العود، شعرت وكأني تعرضت للألم، فأعتبره مثل ولدي وهو قريب جدًا من قلبي، أشكو له أحزاني وأتعامل معه بلطف وحنان”. وختم قائلاً: “العود لديه قيمة كبيرة ومكانة خاصة بالنسبة لي”.

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