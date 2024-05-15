بالصور- نجمة “أعلى نسبة مشاهدة”، سلمى أبو ضيف أعلنت خطوبتها بشكل مفاجئ

أشعلت الممثلة سلمى أو ضيف مواقع التواصل الإجتماعي بعد ان أعلنت بشكل مفاجىء خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

وفي التفاصيل، شاركت “سلمى” متابعيها عبر صفحتها على “إنستاستوري” صورة تجمعها بخطيبها وهو يطبع قبلة على خدّها، فيما بدت سعيدة جداً وهي ترتدي خاتم الخطوبة، مرفقة الصورة برمز خاتم الزواج.

كما شاركت “سلمى” متابعيها أيضًا بمقطع فيديو خلال حضورها عرض مسرحي لرقصة “الفلامينغو” وظهرت يدها في يد خطيبها وعلّقت: “عندما سافرت للمرة الأولى في حياتي اردت ان أشاهد رقصة “الفلامينغو” على المسرح وإعتقدت ان ذلك هو الشغف الأكبر بالنسبة لي، في المرة الثانية اردت ان أشاهد رقصة “الفلامينغو” مع شخص يعني لي كثيرًا”.

خاتمة بالقول: “الله لديه دائماً أفضل الخطط لنا”.

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نذكر ان “أبو ضيف” كانت قد حقّقت نجاحاً كبيرًا في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، الذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت، والذي شاركها في بطولته كوكبة من الممثلين أبرزهم: ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، إنتصار. والعمل من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.