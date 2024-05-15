فيديو يثير جدلاً واسعًا حول مشهور سناب شات بعد ضربه لمصارع بالعقال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرًا يظهر المشهور عبدالرحمن المطيري، معروف بحسابه على سناب شات، وهو يضرب مصارعًا بالعقال. وعلى الرغم من عدم وضوح سبب الخلاف بينهما، فإن الفيديو يظهر تصاعد حدة الأصوات بينهما أثناء الحديث داخل الحلبة.

في الفيديو، يمكن سماع عبدالرحمن المطيري وهو يقول للمصارع: “أنت أخطأت، والرجال الذين لا يأخذون حق أخوتهم ليسوا جيدين”. وبعد ذلك، يظهر المطيري وهو يضرب المصارع بالعقال على وجهه بشكل قوي.

هذا الفيديو أثار جدلاً واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تناقلوا الفيديو وعبّروا عن آرائهم المتباينة بشأن سلوك المطيري وما قام به. وقد تساءل البعض عن سبب اندلاع الخلاف بينهما وإشارة المطيري إلى أخذ حق الأخوة.