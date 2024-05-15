ماجدة خير الله تدافع عن طارق الشناوي بعد أزمته الأخيرة مع أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الناقدة ماجدة خير الله، على أزمة الفنان أشرف زكي والناقد الفني طارق الشناوي، بعد تقديم نقيب المهن التمثيلية بلاغا ضد الأخير بسبب مقال كتبه عن زوجته الفنانة روجينا.

وقالت خير الله، ببرنامج "تفاصيل"، إن طارق الشناوي له تاريخ كبير ويعرف جيدا الفرق بين نقد عمل فني أو فنان داخل عمل فني أو التجريح.

وتابعت: "أشك أن طارق تطرق لأشياء تزعج روجينا، ولكنه كان يقصد أن روجينا لم توفق في البطولات المطلقة التي خاضتها لمدة 3 سنوات، ويحق لـ طارق أن يقول ذلك ويحق لأي شخص أن يقول عن أي فنان لا يستحق البطولة".

وأشارت إلى أن حديث طارق الشناوي عن روجينا وأشرف زكي نقد فني وليس به أي تجريح كونه لم ينتقد شخص يجلس في كازينو أو بالشارع، ولكنه كان يتحدث عن عمل فني ورأى بأن هذا الشخص أخذ أكثر من فرصة تلو الأخرى ولم يحقق النجاح.

وأضافت: "ممكن الفنان ينجح ضمن مجموعة في عمل فني، والأدوار التانية بياخدوا عليها جوائز أوسكار ودي حاجة كبيرة جدا، لكن لما أقفز للدور الأول ومش مؤهل أو مؤهلة ممكن مينجحش الشخص زي ناس كتير".

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