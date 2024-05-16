بعيد ميلادها الـ55.. لن تتوقع الطول الحقيقي لـ «أصالة» ليست من طوال القامة – الرقم سيصدمك!

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2024 02:18 صباحاً - يصادف اليوم، الأربعاء 15 مايو، عيد ميلاد الفنانة أصالة نصري، والتي أتمت عامها الـ55. والتي تعتبر واحدة من النجمات التي تحقق نجاح وشهرة كبيرة ويتابعها الملايين في الوطن العربي.

طول أصالة نصري

ويرغب الجمهور دائمًا في التعرف على العديد من المعلومات حول نجمتهم أصالة، ويعتبر أطوال وأوزان النجمات من المعلومات التي تثير الجمهور خاصة للنجمات المفضلات لهم. وعلى رأسهن، أصالة نصري.

يبلغ طول أصالة نصري ١٥٠ سم وهو يتناسب مع وزنها بشكل كبير، وتعتمد أصالة دائمًا علي اختيار إطلالات تناسب طولها فتظهر في أغلب الأوقات بإطلالات ناعمة لا تكشف عن طولها.

الكعب العالي اختيار أغلب النجمات القصيرات، لكن أصالة لا تميل لهذا الاختيار دائمًا خاصة في الحفلات، فأكدت أنها تخلع الحذاء قبل الغناء حتى تشعر بالراحة.

معلومات عن أصالة

أصالة مصطفى حاتم نصري هو اسمها كاملا، وولدت فى 15 مايو 1969 في العاصمة السورية دمشق، وتحمل الجنسية السورية والبحرينية.

استطاعت أصالة تحقيق شهرة كبيرة منذ بداية التسعينات حتى الآن، فقدمت العديد من الألبومات المميزة ومنها لو تعرفوا عام 1993 وارجع لها عام 1996 ويمين الله عام 2000 وقد الحروف عام 2003 وسواها قلبي عام 2007 ولا تستسلم عام 2020 وشايفة فيك عام 2022.

زيجات أصالة نصري

تزوجت أصالة نصري، 3 مرات الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في 1992 وابنهما خالد عام 1998، واستمر زواجهما 15 عامًا، وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل والخلافات الزوجية ليتم على إثرها الطلاق عام 2005.

أما الزيجة الثانية للمطربة أصالة عام 2006 كانت من المخرج والمنتج طارق العريان، ودام زواجهما 13 عامًا وأنجبا التوأم آدم وعلى في مايو 2011، ووصف محبوها الزواج بالثنائي القوي والمثالي بين الزيجات في عالم الفن، لكن انفصلت اصالة عن طارق العريان فى 2020، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل الانفصال

الزيجة الثالثة هي من الشاعر فائق حسن ومدير اعمال المطرب ماجد المهندس وأكدت أصالة مدي حبها لزوجها عبر مواقع السوشيال ميديا.

أحدث أعمال أصالة

وفى سياق آخر، تحيى كل من النجمة أصالة والنجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا، في ألمانيا يوم 22 يونيو، ومن المقرر أن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وقدمت النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان “أصحاب الأرض”، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطينى، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم “صندوق” على موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات رامى قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

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