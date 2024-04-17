شكرا لقرائتكم خبر غرفة المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة أعلنت القائمة الأولية لأسماء المرشحين لعضوية اللجان القطاعية للدورة الخامسة عشرة بالغرفة. وضمت القائمة المعلنة 27 اسما، تم ترشيحهم بعد انتهاء فترة الترشح، وفرز أصوات المنتسبين المشاركين في عملية الترشيح. وأوضحت غرفة المدينة أنه تم إتاحة إمكانية الانسحاب، واستقبال اعتراضات المرشحين والمرشحات، وتقديمها للجنة الطعون عبر البريد: infomcci.org.sa خلال ثلاثة أيام من إعلان القائمة الأولية للمرشحين.

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.