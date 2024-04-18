الحقيل يبحث مع رؤساء شركات إسبانية التعاون في البنى التحتية والتشييد والطاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في العاصمة الإسبانية مدريد، مع عدد من الرؤساء التنفيذين لكبريات الشركات الإسبانية فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للمدن والتشييد والبناء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الهندسية، وذلك خلال زيارته الرسمية لمملكة إسبانيا والتي اختتمت أمس.

والتقى الوزير بالرئيس التنفيذي لشركة «TYPSA» بابلو بوينو، لبحث فرص التعاون في مجالات حلول البنية التحتية والمباني والطاقة المتجددة والبيئة والمدن، حيث تم استعراض فرص تفعيل نهج الاقتصاد الدائري في الأبنية والبنية التحتية وإنشاء منصات إدارة الأصول وتطوير حلول هندسة القيمة الجديدة.

واجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة «Indra» خوسيه فينسنت ـ الشركة الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا الهندسية والاستشارات ـ، حيث ناقش اللقاء فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للشؤون البلدية وتعزيز الابتكار لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مستعرضا الفرص الاستثمارية التي توفرها السعودية في مختلف القطاعات البلدية والإسكان والبنى التحتية للمدن.

كما التقى الحقيل مع رئيس الاتحاد الوطني للبناء والتشييد بيدرو فيرنانديز ألن، لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وعرض أبرز توجهات رؤية المملكة 2030 لقطاع الإسكان والفرص الاستثمارية في القطاع السكني بالمملكة، مشيرا إلى حجم الاستثمارات الإسبانية في المملكة، والتي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، من بينها 40% في القطاع العقاري.

وأشار الحقيل إلى أن المملكة تشهد طفرة على مستوى منظومة الإسكان والأنشطة العقارية، حيث تمكنت خلال الخمس سنوات الماضية من توفير حلول سكنية استفادت منها 1.5 مليون أسرة، وضخ نحو نصف مليون منتج سكني وإطلاق عدد من الضواحي السكنية الكبرى، مؤكدا أن المملكة تعمل على مواصلة تعزيز المعروض العقاري السكني عبر ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى 2025، والوصول إلى نحو مليون وحدة سكنية حتى 2030.

ونوه الوزير بالنهضة التي يشهدها قطاع الأنشطة العقارية في المملكة والتي ساهمت في رفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية ونموه بشكل غير مسبوق، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية.

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