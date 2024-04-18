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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 17 مليون ريال تكلفة عقد صيانة شوارع بمنطقة القصيم، وقعه أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، يتضمن عقد صيانة الشوارع بنطاق بلدية الشرق الفرعية بمدينة بريدة، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة. ‏ وتحرص الأمانة على تنفيذ أعمال صيانة الشوارع ومسارات المشاة والنظافة، وذلك للإسهام في رفع جودة الحياة من خلال تحسين المشهد البصري للارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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