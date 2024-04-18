شكرا لقرائتكم خبر 17 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحرص الأمانة على تنفيذ أعمال صيانة الشوارع ومسارات المشاة والنظافة، وذلك للإسهام في رفع جودة الحياة من خلال تحسين المشهد البصري للارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر 17 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.