شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من السولار يرتفع مع بداية العام ويسجل مليون و259 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الاستهلاك المحلى من السولار ارتفاعا ملحوظا في نهاية شهر يناير الماضي، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاستهلاك نحو مليون و259 ألف طن "مبدئى"، ارتفاعا من مليون و186 ألف طن في شهر يناير عام 2023، بزيادة بلغت 73 ألف طن.



وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الإنتاج المحلى في المقابل سجل تراجعا وبلغ نحو 688 ألف طن في شهر يناير الماضي، مقابل 844 ألف طن في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 156 ألف طن.



وكان معدل الاستهلاك المحلى من السولار سجل تراجعا في شهر سبتمبر الماضي بواقع مليون و179 ألف طن، بينما كان نحو مليون و234 ألف طن في شهر سبتمبر من عام 2022، بتراجع بلغ حجمه نحو 55 ألف طن، وبالتزامن مع انخفاض استهلاك السولار، سجل إجمالي إنتاج السولار في شهر سبتمبر الماضي نحو 695 ألف طن، بينما كانت نحو 949 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ حجمه 254 ألف طن.



وسجل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و694 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي "مبدئى"، بينما كانت 3 ملايين و622 ألف طن في شهر ديسمبر العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 72 ألف طن، كما رصدت بيانات الجهاز في المقابل تراجع انتاج الغاز الطبيعي ليصل إلى 3 ملايين و460 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 4 ملايين و158 ألف طن في نفس الشهر عام 2022.