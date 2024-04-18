شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لكهرباء مصر توجه شركات التوزيع بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تعليمات مشددة لجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالبدء في حملات مكثفة بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء لضبط سارقى التيار الكهربائى، علاوة على تكثيف حملات التحصيل سواء للقطاعات التجارية و المنزلية أو الحكومية لتعويض الخسائر المالية التي تعرض لها قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع نسب الفقد ببعض شركات التوزيع سواء الناتج عن السرقات أو الامتناع عن التحصيل.

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة أصدر تعليمات مشددة لشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة تكثيف حملات لضبط سارقي التيار الكهربائى خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء، مع تطبيق قرار تركيب عداد كودى للمخالفين اجبارياً بالمبانى العشوائية و المخالفة.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خاصة بعد ارتفاع نسب الفقد ببعض الشركات الذى تخطى الـ50% بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة بتكثيف حملات التحصيل للمشتركين بالقطاعات المنزلية و التجارية و المنشآت الحكومية، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة جميع المنشآت الحكومية بضرورة سداد المتاخرات لتعويض الخسائر المالية التي يتعرض لها القطاع نتيجة لعدة أسباب منها تغير سعر الصرف خلال الفترة الماضية.

وتابع المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حددت شهر يونيو المقبل آخر موعد للتعامل مع المخالفين بنظام الممارسة، كاشفا أن هناك عددا كبيرا من شركات توزيع الكهرباء الـ 9 بدأ فى تركيب عدادات كودية إجبارى لبعض المخالفين، وعلى رأسهم شركات جنوب القاهرة والإسكندرية وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تقسيط قيمة المقايسة الخاصة بتركيب العدادات الكودية المبانى المخالفة وسارقى التيار الكهربائى على الاستهلاكات بحد أقصى عام، موضحا أنه سيتم الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء للمرور على العدادات الكودية للتأكد من انتظام عملية الشحن وعدم التلاعب فى العداد لضمان الحفاظ على حق الدولة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى تشكيل لجان من القطاع المالى والتجارى بكل شركة لوضع خطة موسعة لحصر الاماكن الأكثر انتشارا لسرقات التيار الكهربائى والتسبب فى ارتفاع نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والتى تجاوزت فى بعض الأماكن الـ 40% للبدء بها فى تنفيذ قرار الشركة القابضة.