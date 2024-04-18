شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تخفيف الاحمال يبدأ 1 ظهرا وحتى 5 عصرا بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جدول تخفيف الاحمال يبدأ بجميع المحافظات بدأ من الساعة 11 صباحا وينتهى فى الساعة الـ5 عصرا، فيما عدا محافظة الإسكندرية يبدأ في الساعة 1 ظهرا وينتهى فى الساعة الـ5 عصراً.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السبب فى تاخير جدول تخفيف الاحمال بمحافظة الإسكندرية ساعتين هو انخفاض الأحمال بالمحافظة فى الساعات الأولى من صباح كل يوم وتزداد تدريجياً بعد الساعة 12 ظهرا، موضحا أنه مع دخول فصل الصيف وبدء توافد المصيفين للمحافظة تشهد الأحمال ارتفاع كبير على الشبكة الكهربائية.

يذكر أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية بدأ في عودة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعتين وربع بحد أقصى على كل مشترك مقسمة على 6 مجموعات منذ الاثنين الماضي.

وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بعد أن انتهاء إجازة عيد الفطر، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.



