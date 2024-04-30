شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر الوسطى: إنشاء تحكم آلى بمحافظة المنيا بتكلفة مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر االوسطى لتوزيع الكهرباء أنه جارى البدء في إنشاء تحكم آلى بقطاعى محافظة المنيا شمال وجنوب بتكلفة مليار و 214 ألف جنيه وذلك للمراقبه الآليه لشبكة التوزيع وسرعة اصلاح الأعطال وتقليل فترة الانقطاع ، موكدا أن إجمالي الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2024/2025 تبلغ 2.055 مليار جنيه.

و أضاف شمعة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن الشركة نفذت خطة لتطوير مراكز الخدمه من خلال توحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمه وميكنة جميع الخدمات ، ومن المستهدف تطوير عدد (6) مركز خدمه عملاء خلال العام المالى 2024/2025 حيث بلغ عدد مراكز الخدمه المطوره بالشركة بالهويه البصريه عدد (19) مركز خدمة حتى تاريخه .

الجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء يشمل عدد (5) محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتى تمثل حوالى 51% من مساحة جمهورية مصر العربيه ومن المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى 5.252 مليون مشترك في نهاية العام المالي 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 6.5% عن المتوقع للعام المالى الحالى كما أنه من المستهدف وصـول الحمل الأقصى للشركة إلى ( 4100) ميجاوات مقابل حمل أقصى قدره ( 3731 ) ميجاوات متوقع للعام المالى الحالي بنسبه تطور بلغت حوالى 10% لذا تم وضع مشروع للموازنه التخطيطيه للشركة لتحقيق ما يلبى احتياجات جميع العملاء .



