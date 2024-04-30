شعبة الأسماك: ارتفاع أسعار الرنجة والفسيخ قبل أيام من شم النسيم

الشارقة - اميمة ياسر - ، ارتفعت أسعار الرنجة بنسبة 33% بالأسواق، فيما قفزت أسعار الفسيخ بنسبة 60% هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، قبل أيام من شم النسيم.

وقال محمد حليم نائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الرنجة سجلت 120 جنيها للكيلو مقابل 90 جنيها للكيلو العام الماضي.

أوضح حليم، أن أسعار الفسيخ تتراوح بين 400 جنيه و450 جنيها مقابل 220 و275 جنيها العام الماضي، حسب المناطق.

أرجع حليم زيادة أسعار الرنجة والفسيخ هذا العام نتيجة ارتفاع تكليف الإنتاج من ملح وكركم ومستلزمات تعبئه وتغليف مقارنة بمستواها العام الماضي.