تراجع جديد في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعا جديدا في محلات الصاغة والأسواق الشعبية، متأثرة بحالة الركود في عمليات البيع والشراء في الوقت الحالي، وسط ترقب وحذر ما سيسفر عنه الاجتماع الثالث في العام الجاري لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير سعر الفائدة.

وفيما يلي أسعار الذهب وفق أخر تحديث لمنصة "آي صاغة" المتخصصة في نشر أسعار الذهب عبر الانترنت، نقلها موقع "القاهرة 24":

تراجع سعر جرام الذهب مجددا بنحو 15 جنيها لعيار 21، حيث سجل الآن في محلات الصاغة نحو 3075 جنيها، بعدما افتتح تعاملات اليوم عند 3090 جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 أكبر الأعيرة في مصر والوطن العربي نحو 3514 جنيها

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2628 جنيها.

وجاء سعر الجنيه الذهب متراجعا بقيمة 120 جنيها، ليسجل في محلات الصاغة الآن 24600 جنيها

وبلغ سعر أونصة الذهب عالميا نحو 2296 دولارا.

وتشهد أسعار الذهب بالبورصة العالمية حالة من التذبذب، حيث افتتحت الأوقية التعاملات اليوم عند مستوى 2337 دولارًا، وتراجعت إلى 2330 دولارًا، وارتفعت إلى 2342 دولارًا، واختتمت التعاملات الآن عند مستوى 2296 دولارًا.