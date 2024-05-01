انعقاد الاجتماع السابع عشر للجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين أستراليا والصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن وزير التجارة والسياحة الأسترالي دون فاريل في بيان صادر عن مكتبه أنه شارك في رئاسة اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة السابعة عشرة (JMEC) افتراضيًا من أديلايد مع نظيره الصيني، وزير التجارة، وانغ وينتاو.

وقال فاريل, اتفقنا على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا، التي تدعم العلاقات التجارية الثنائية, وناقشنا المجالات ذات الاهتمام المشترك .