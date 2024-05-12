الراتب يبدأ من 18000 ريال.. العمل تعلن عن وظائف جديدة في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة العمل ، اليوم الأحد، عن توفير فرص عمل للمصريين، بالمملكة العربية السعودية ، في التخصصين التاليين: "طبيبة أمراض جلدية وتجميل ، وطبيبة تقويم أسنان "، ويشترط الحصول على درجة الماجستير من سنتين على الأقل ، وألا يزيد السن عن 47 سنة، وكذلك قبول العمل مع الجنسين .. وقالت "الوزراة " إن الراتب يبدأ من 18000 ريال، بحسب الخبرة ، بالإضافة إلى عمولة من الدخل ، وكذلك توفير السكن ، ووسائل الانتقال ، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر ، مع توفير تذكرة سفر مجانية كل عام ، وأوضحت "الوزارة" أن مدة العقد ستكون عامين.

وقالت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة إلى الإدارة ،وكذلك مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوفير فرص عمل لائقة للمصريين ..وقالت إن الوزارة تقوم خلال هذه الأيام بتدشين قاعدة بيانات للراغبين في السفر الى الخارج ،لتوفير كافة الفرص للطلبيات التي توفرها الوزارة ومكاتبها في الخارج ..وأضافت أن التقديم على فرص عمل السعودية لمدة 10 أيام ،خلال الفترة من 13 إلى 23 مايو 2024 الجاري ،وتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة" ..يشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي 1-سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية ..2- صورة من جواز سفر ساري..3- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.