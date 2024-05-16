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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرياض تستضيف اليوم «مؤتمر CIPS MENA» للمشتريات وسلاسل التوريد، بحضور مختصين وصناع القرار في مجال المشتريات وسلاسل التوريد، بالقطاع الحكومي والخاص، وشركات الأنظمة التقنية المتخصصة بالمشتريات على مستوى العالم.

ويعكس المؤتمر الذي تستضيفه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مكانة السعودية بوصفها بيت خبرة في مجال المشتريات وسلاسل التوريد، وستتضمن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر بناء سلاسل التوريد المستدامة، ودعم المحتوى المحلي، وسبل توطين الصناعة في المشتريات والإمداد، والتحديات الحالية لسلاسل الإمداد، ورحلة التحول الرقمي في المشتريات.

ويسهم المؤتمر الذي ينظمه معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل التوريد CIPS غير الربحي، في دعم المعرفة بمجال المشتريات وسلاسل التوريد، واستقطاب الجهات الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات والمهارات، وبناء شراكات في هذا المجال.