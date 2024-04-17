شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للانتخابات التونسية: خدمات رقمية جديدة منتظرة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الهيئة العليا للانتخابات التونسية برئاسة فاروق بوعسكر الإجراءات الخاصة برصد السجل الانتخابي داخل تونس وخارجها، فضلا عن تبادل الرأي حول "إحداث خدمات رقمية جديدة"، في إطار الاستعدادات للانتخابية الرئاسية.



وتناولت الهيئة - خلال الاجتماع الذي عقد بحضور نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة، وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، والمشرفين على الإدارة المركزية للنظم المعلوماتية والإدارة المركزية للعمليات الانتخابية صلب الهيئة - إمكانية استخدام تطبيق للهواتف المحمولة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بهدف تسهيل عمليات التسجيل، وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبة.



وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل ثلاثاء لمتابعة مدى الاستعدادات للعملية الانتخابية المقرر أن تعقد الخريف المقبل (سبتمبر - أكتوبر) على أن تجرى الانتخابات البلدية العام القادم.



يذكر أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في تونس وخارجها المسجل حتى يناير الماضي بلغ 9 ملايين و136 ألفا و502 مواطنا.