شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. جهود لاحتواء تداعيات حالة الطقس السيئة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الإمارات

.

أمطار الإمارات

الدمام - شريف احمد - لا تزال تطورات حالة الطقس في الإمارات مستمرة، إذ تواصل البلديات المختلفة جهودها في سحب تجمعات مياه الأمطار واحتواء تداعيات الحالة الجوية بأقصى الطاقات الممكنة.ووفقًا لوكالة الأنباء الإمارتية "وام"، أعلنت بلدية مدينة الشارقة استمرار سحب تجمعات مياه الأمطار للحد من أية أضرار وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ووفرت البلدية كادراً للعمل على مدار الساعة من دون توقف للانتهاء من الأعمال الميدانية على أكمل وجه في مناطق مدينة الشارقة كافةكما توقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة تدريجيا، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وشهدت الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.وأكد مركز الأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة 9 مساء الثلاثاء، تعد حدثًا استثنائيًا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.