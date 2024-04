شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يبحث مع وزير الخارجية الأردني جهود وقف العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

لقاء المفوض العام للأونروا

الدمام - شريف احمد - لتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على هامش أعمال اجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية المقامة في واشنطن.وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه وتفعيله، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال مساعدات كافية ومستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.كما التقى الصفدي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه وتفعيله، كما أكد الجانبان أهمية توفير الدعم اللازم للوكالة واستمرارها في تقديم خدماتها الإنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفع القيود والعقبات.