حتى 9 صباحًا.. تمديد تعليق إجراءات السفر للمغادرين من مطارات دبي

الدمام - شريف احمد - أعلنت طيران الإمارات تمديد تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، بسبب التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطريق. وكانت طيران الإمارات أعلنت صباح الأربعاء تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى منتصف الليل.وفي منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، نصحت الناقلة العملاء المغادرين من دبي بعدم السفر إلى المطار إلا بعد الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس، وذلك فقط إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد.وخاطبت العملاء قائلة: "لا تأتوا إلى المطار إذا كان لديكم حجز قبل هذا الوقت، إذ لن تتمكنوا من تسجيل الوصول".وأفادت الناقلة بأنه يمكن للعملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم، أو إرسال رسالة مباشرة إلى الناقلة، أو زيارة موقع emirat.es/support للحصول على المساعدة في إعادة الحجز. وأوضحت أن المسافرين الذين يصلون إلى دبي وهم بانتظار رحلات أخرى (ترانزيت) سيجري استكمال إجراءات سفرهم كالمعتاد، لكن يجب توقع تأخير في كل من المغادرة والوصول. This is a Twitter Status تطالب المسافرين بعدم التوجه للمطار إلا في حالات الضرورة وطيران الإمارات تعلق إجراءات السفر بسبب سوء This is a Twitter Statusللتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ونصحت المسافرين بالاطلاع على جداول الرحلات المحدثة على موقع طيران الإمارات [emirat.es/flightstatus] للتأكد من مواعيد رحلاتهم الجديدة.وأكدت أن فرقها تعمل جاهدة لاستعادة العمليات المجدولة، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة آمنة ووسائل راحة أخرى للعملاء المتأثرين في المطار.كما أكدت أن اهتمامها الأساسي هو سلامة عملائها وطاقمها.