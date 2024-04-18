شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأسرة التونسية تطلق حملة إعلامية للوقاية من مخاطر الإنترنت على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الأسرة والطفولة وكبار السن بتونس آمال بلحاج موسى عن إطلاق حملة إعلامية للوقاية من مخاطر شبكات الإنترنت على الأطفال ، ستنفذها الوزارة عن طريق المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل ، موضحة أن هذه الحملة ستتضمن إصدار دليل بعنوان « رحلة آمن وآمنة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت» .

وأشارت الوزيرة - في بيان الأربعاء إلى أنه تم عمل قصة رقمية بعنوان " قلعة الأمان الرقمي مغامرات أمن وآمنة " وإنتاج كتيبات تستهدف الأطفال والأولياء على حد السواء، وتقدم النصائح والإرشاد الرقمي .

وأفادت بأن عدد البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال التي وردت على مكاتب مندوبي حماية الطفولة خلال العام الماضي بلغ 55 إشعارا متعلقا بحالات الاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي موزعة بين 45 من الإناث و10 من الذكور، بالإضافة إلى 19 بلاغا خلال الربع الأول تتوزّع بين 15 من الإناث و4 من الذكور.

وقالت موسى إنه تم تأمين عمل الخط الأخضر المجاني ( 1809) على مدار ساعات اليوم وكامل أيام الأسبوع ؛ لدعم جهود الإحاطة النفسية والانصات والتوجيه، مؤكدة تلقى هذا الخط أكثر من 550 مكالمة خلال الـ48 ساعة الأخيرة منها 4 مكالمات عنف سيبراني على الأطفال.



وأكدت أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات المصادقة على خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي لعام 2027، حيث ستشرع فيه الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات ذات العلاقة في تنفيذ خطتها التنفيذيّة في شهر ماي المقبل.