شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين السعودية والاتحاد الأوروبي حول جهود خفض التصعيد بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي الأربعاء، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا - أيضا خلال الاتصال - أهمية التنسيق المشترك وبذل الجهود لخفض التصعيد.