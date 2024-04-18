شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات كويتية أمريكية تتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.

وقالت رئاسة الأركان الكويتية في بيان لها الأربعاء إنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.