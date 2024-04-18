شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: شاحنات المساعدات التى تدخل غزة لا تكفى الاحتياجات الإنسانية الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقطاع غزة، أنه لابد من إعادة النظر فيما يخص عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة التي لا تتجاوز 181 شاحنة يوميا، وهو عدد لا يكفي للحاجات الضخمة لقطاع غزة على أرض الواقع خاصة مع تجاوز نسبة النازحين 75%.

وقالت المسئولة في الأونروا إنه في ظل تردي الأوضاع في القطاع مازال العاملون في المجال الإنساني يمنعون من دخول مناطق شمال قطاع غزة وممارسة الأعمال وتقديم الاستجابة الإنسانية الطارئة والخدمات الصحية والمساعدات لسكان تلك المناطق.



وأضافت أنه على الرغم من الظروف الصعبة وانعدام الأمن وصعوبة التحرك نتيجة تدمير الطرق والبنى التحتية، يصر العاملون بالوكالة القيام بمهامهم والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية واللوجستية وتقديم المساعدات.



وأشارت إلى أن الوكالة سجلت مقتل 178 موظفا خلال العدوان وهو رقم كبير في مجال الإغاثة الإنسانية وأمر غير مقبول، فلابد من تأمين طرقهم وحمايتهم عوضا عن كونهم هدفا كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين.