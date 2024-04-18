شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصفه لقطاع غزة فى اليوم الـ 195 من الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية لمدينة غزة، فى اليوم الـ195 على العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدنى، بأن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية في مدينة غزة، تحديدا مناطق الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون؛ ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص، كما قصف طيران الاحتلال الحربي منازل في تل الهوا، ومخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين عشرات الشهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، ومازال العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد، كما انتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ، جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة شعت في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وانتشلت الطواقم، جثث 8 شهداء من عائلة عياد من النازحين، بينهم 5 أطفال وامرأتان عقب قصف طيران الاحتلال الحربي غرفة في أرض زراعية بحي السلام جنوب مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية، بأن 3 أشخاص أصيبوا جراء قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.. مشيرة إلى أن عدد الشهداء في قصف الاحتلال لنازحين برفح ارتفع إلى 11 بعد تمكن الأهالي والطواقم من انتشال 3 جثامين إضافية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطينى في بيان صحفي أن الاحتلال يمنع الوصول إلى الجرحى في مناطق عدة بقطاع غزة.. مشيرا إلى أنه يعمل في ظل امكانيات متواضعة والاحتلال يرفض إدخال معدات جديدة، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لوقف العدوان.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ195 إلى أكثر من 33 ألفا و899 شهيدا، وإلى 76 ألفا و664 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.