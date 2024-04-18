شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف محا الاحتلال الإسرائيلى مستشفيات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في الفترة بين 22 أكتوبر2023 و27 مارس من العام الجاري، تدميرا كليا أو جزئيا لعدد من المستشفيات داخل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 6 أشهر.





وكشفت صور الأقمار الصناعية تضرر 24 مستشفى في غزة، إذ تظهر آثار الدمار بوضوح عند مقارنة شكل المنشآت الطبية قبل التدمير وبعده من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



مستشفى دار السلام

وتوزعت المستشفيات المدمرة عبر مناطق القطاع، وتم إحصاء 6 مستشفيات في الشمال و10 في مدينة غزة و7 في خان يونس ومستشفى واحد في المنطقة الوسطى.



مستشفى بيت حانون

ويعاني سكان غزة من وضع مأساوي في جميع المناحي، منها نقص الغذاء والدواء ونقص الإمدادات الطبية الأساسية مثل الأدوات اللازمة لعلاج الجروح المفتوحة أو تثبيت الكسور، وقالت وكالات الإغاثة إن الأزمة الطبية في مستشفيات غزة وصلت إلى مستوى لا يمكن تصوره.