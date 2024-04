شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منظمة التعاون الرقمي تتسلم وثيقة اعتماد مندوب الأردن والان نبدء بالتفاصيل

التحول الرقمي

الدمام - شريف احمد - تسلمت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، وثيقة اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم صالح أبو الفول، ليكون أول مندوب دائم للأردن لدى المنظمة.وأعربت اليحيى، عن تطلعها في منظمة التعاون الرقمي إلى العمل بشكل وثيق مع الدكتور هيثم أبو الفول، من أجل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة، وسيكون للتعاون دور فعال في دعم مهمة المنظمة المتمثلة بتمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي. This is a Twitter Status .. شراكة عالمية لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أشاد الدكتور هيثم أبو الفول، بدور المنظمة ومبادراتها وعملها في مجال دعم تسريع التحول الرقمي.ويأتي اعتماد المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الرقمي ضمن جهود الأمانة العامة للمنظمة لتعزيز التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الأعضاء؛ بهدف تفعيل مبادرات المنظمة الرامية إلى تحقيق اقتصاد رقمي شمولي ومستدام يكون فيه لكل دولة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.