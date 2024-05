شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. "مرصد التعاون الإسلامي" يسجل سقوط 343 شهيدًا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

اقتحام المسجد الأقصى

حملة اعتقالات



37 مليون طن أنقاض

الدمام - شريف احمد - سجّل مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين سقوط 343 شهيدًا خلال الفترة بين 23 -29 أبريل 2024، وسقط منهم 5 شهداء في الضفة الغربية والبقية في قطاع غزة.فيما رصد وقوع 576 إصابة في صفوف الفلسطينيين في كل من القطاع والضفة، وبلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن نحو 34879 شهيدًا.وأضافت المنظمة أن المسجد الأقصى المبارك شهدد اقتحامات يومية وسط انتهاكات واضحة خلال ما يسمى "عيد الفصح اليهودي"، إذ طالب 15 حاخامًا يهوديًا من الحكومة الإسرائيلية السماح لهم بذبح القرابين داخل الأقصى المبارك، في الوقت الذي منع فيه شبان فلسطينيون يهود متطرفين من إدخال الماعز إلى باحة المسجد لذبحها كقرابين احتفالاً بـ"الفصح اليهودي". للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وفي مدينة الخليل، أغلقت سلطات الاحتلال، الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين، ومنعتهم من الصلاة فيه لمدة يومين، بحجة تمكين المستوطنين من الاحتفال وأداء الطقوس التلمودية داخل الحرام بمناسبة "عيد الفصح" لدى اليهود.وأشارت المنظمة أن مدن وبلدات الضفة الغربية شهدت حملة اعتقالات طوال المدة بين 23-29 أبريل الحالي، اشتملت على اعتقال 104 فلسطينيين.فيما بلغ عدد اعتداءات المستوطنين على البلدات والقرى الفلسطينية نحو 39 اعتداءً، وسط تجريف للأراضي في كل من محافظتي جنين ونابلس، ومصادرة عدد 3 جرافات ودراجة نارية في كل من سلفيت وطولكرم.فضلاً عن انتهاكات أخرى عديدة بلغت خلال الأسبوع المذكور نحو 1701 انتهاك.من جهة ثانية، قال الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق بير لودهامار إن العدوان الإسرائيلي على غزة "خلف 37 مليون طن من الأنقاض.وأكد أن 65% من المباني المدمرة في القطاع كانت سكنية، مشددًا على أن "إزالة الأنقاض الناتجة عن ذلك قد تستغرق 14 عامًا".وفي 23 أبريل الحالي، أكد برنامج الأغذية العالمي أن المجاعة سوف تحل على قطاع غزة خلال 6 أسابيع، إذ يعاني نصف سكان القطاع الجوع، وسط استمرار التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين.