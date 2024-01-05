شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الرماية : مدينة مصر الأولمبية جعلت مصر محط أنظار العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة جعلت مصر محط أنظار العالم .

و قال حسنى فى تصريح ل الخليج 365 ، أن مردود وجود المدينة الأولمبية على أرض مصر ظهر بقوة من خلال إستضافة البطولات العالمية و خاصة على صعيد الرماية ، مشيرا إلى إنها ساهمت فى ثقة الإتحادات الدولية فى إسناد البطولات الدولية فى مصر .

و أشار حسنى إلى أن مدينة مصر الأولمبية ، صرح يدعو للفخر من كل من ينتمى إلى الرياضة المصرية .