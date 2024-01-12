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انطلاق النسخة السابعة من تحدي الجلالة للدراجات الهوائية

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم فاعليات تحدي الجلالة تحت رعايه وزارة الشباب والرياضة ممثله في الاداره العامة للسياحه والفاعليات وتنظيم فريق power ride .

وشارك في التحدى أكثر من 1000 مشارك من 26 دولة، وانطلق السابق من داخل مراكز  بجاتب بوابات طريق القاهره العين السخنه مرورا بطريق الجلاله  وحتى مارينا مدينة الجلالة. بحضور رامي النمر واسلام حسن من الاداره العامة للسياحه و الفاعليات بوزارة الشباب والرياضة والمهندس محمد الأنصاري المدير التنفيذي للسباق


واستقبلت اللجنة المنظمة للتحدي power rideجميع المشاركين منذ الصباح الباكر حيث تم توضيح كافة تفاصيل السباق للمشاركين وتقسيمهم وتحديد مسار التسابق، وعقب ختام التحدى تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى .


من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاهتمام البالغ بجميع الأحداث المدرجة ضمن أجندة مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، والذى تهدف إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج  لأبرز  المعالم السياحية التى تتميز بها مصر انطلاقاً من أهمية السياحة الرياضية.


كما اشار وزير الشباب والرياضة إن البنية التحتية لشبكة الطرق الحديثة تساهم بشكل كبير في استقبال وتنظيم كبرى البطولات الدوليه العالميه نظرا توافق شبكه الطرق الحديثة المعايير الدوليه المطلوبة لاستضافة الفاعليات الكبرى


من جانبهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم للمشاركة فى التحدى ومشاهدة معالم مدينة الجلالة ، متطلعين لمشاركتهم فى العديد من الفعاليات الأخرى الفترة المقبلة ضمن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.


ويهدف تحدي الجلالة  للدراجات الهوائية على تشجيع الأشخاص علي استعمال الدرجات الهوائية كوسيلة نظيفة للتنقل و للحد من زيادة التلوث البيئي ونشر الوعي للحفاظ علي البيئة، بجانب التشجيع على ممارسة .
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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